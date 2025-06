Höhlen-Open-Air in Syrau mit Dark Friday

Höhlen-Open-Air statt Juniton heißt die Veranstaltung in dieser Woche auf der Freilichtbühne Syrau. Doch der Black Friday bleibt.

Musik auf der Freilichtbühne Syrau erklingt wie jedes Jahr im Juni. Doch anstatt des Juniton-Festivals ist es das Höhlen-Open-Air in Syrau, welches in dieser Woche am Freitag und Samstag stattfindet. Was allerdings vom Juniton geblieben ist, ist der Black Friday. Zumindest fast. Denn es wird zum Dark Friday mit DJ CZ um 22 Uhr auf die...