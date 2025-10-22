Hohe Auszeichnung der Alice-Schwarzer-Stiftung für Plauener Sozialarbeiterin Cathrin Schauer

Die Chefin des Karo-Vereins wird Anfang November in Berlin geehrt.

Cathrin Schauer, Chefin des Plauener Sozialvereins Karo, wird geehrt. Die Plauenerin bekommt am 4. November in Berlin neben der Stuttgarter Sozialarbeiterin Sabine Constabel den Heldinnen-Award der Alice-Schwarzer-Stiftung verliehen. Damit wird zum wiederholten Male ihre Arbeit und ihr Streetwork-Projekt an der deutsch-tschechischen Grenze...