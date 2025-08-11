Hoher Sachschaden bei Unfall in Plauen

Eine Frau ist mit dem Wagen von der Straße abgekommen. Die Fahrt endete an zwei Bäumen.

Bei einem Verkehrsunfall in Plauen ist in der Nacht zum Montag ein erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte, war eine 42 Jahre alte Frau am frühen Morgen gegen 3.15 Uhr mit ihrem Toyota auf der Hammerstraße in der Hammertorvorstadt unterwegs. Sie fuhr den Angaben zufolge in Richtung Lessingstraße,...