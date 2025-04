Hoher Sachschaden nach Unfall in Plauen

Auf der August-Bebel-Straße stießen Dienstagnachmittag zwei Autos zusammen. Der Verkehr staute sich über mehrere Straßenzüge hinweg.

Autofahrer in Plauen brauchten am Dienstagnachmittag Geduld. Ein Unfall legte am frühen Nachmittag den Verkehr auf der August-Bebel-Straße stadtauswärts im Kreuzungsbereich Kaiserstraße lahm. Wie Polizeisprecher Enrico Liebold auf Nachfrage mitteilte, wurde der Crash gegen 14 Uhr der Polizei gemeldet.