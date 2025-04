Hoher Sachschaden und ein verletztes Kind bei Unfällen in Plauen

Am Mittwochabend krachte ein Transporter gegen einen Mast, am nächsten Morgen wurde an anderer Stelle ein Mädchen angefahren.

Zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagmorgen in Plauen ereignet. Darüber berichtete die Polizei. Am Mittwoch gegen 21 Uhr verunglückte ein Transporter auf der Pausaer Straße. Ein 54-Jähriger war mit seinem Fahrzeug nach dem Überqueren der Ampelkreuzung am Oberen Bahnhof von der Fahrbahn...