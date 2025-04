Hoher Schaden bei Einbruch in Plauener Shisha-Bar

Einbrecher hatten es in Plauen auf eine Bar abgesehen. Die Polizei bittet um Hinweise. Was zur Tat bekannt ist.

Plauen.

Unbekannte Täter sind in der Bahnhofstraße in Plauen in eine Shisha-Bar eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Demnach warfen die Täter die Scheibe der Bar mit Pflastersteinen ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Unbekannten durchwühlten diese, öffneten die Kasse und hebelten zwei Glücksspielautomaten auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden 10.000 Euro Bargeld gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf 33.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruchs. Wem sind Personen aufgefallen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter Telefon 03741 140 entgegen. (florw)