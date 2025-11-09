Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hunderte bei Friedens-Aktionstag in Plauen: Auch das CDU-Stadtoberhaupt ist mit dabei

Friedens-Aktionstag auf dem Vorplatz der Johanniskirche: Protest aus der gesellschaftlichen Mitte.
Friedens-Aktionstag auf dem Vorplatz der Johanniskirche: Protest aus der gesellschaftlichen Mitte. Bild: Ellen Liebner
Friedens-Aktionstag auf dem Vorplatz der Johanniskirche: Protest aus der gesellschaftlichen Mitte.
Friedens-Aktionstag auf dem Vorplatz der Johanniskirche: Protest aus der gesellschaftlichen Mitte. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hunderte bei Friedens-Aktionstag in Plauen: Auch das CDU-Stadtoberhaupt ist mit dabei
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag hat ein überparteiliches Bündnis in Plauen zum Protest gegen Krieg und Aufrüstung aufgerufen. Dass sich der Oberbürgermeister einreihte, sei nicht selbstverständlich, so die Veranstalter.

Nach Veranstalterangaben waren am Sonntag bis zu 450 Menschen zum Platz vor der Plauener Johanniskirche gekommen. Nach dem Gottesdienst im Inneren des Kirchenhauses fand auf dem Areal davor ein Aktionstag statt, zu dem ein Bündnis aufgerufen hat, das im vergangenen Jahr von 16 Bürgerinnen und Bürgern gegründet worden war. In unterschiedlichen...
