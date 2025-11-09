Hunderte bei Friedens-Aktionstag in Plauen: Auch das CDU-Stadtoberhaupt ist mit dabei

Plauen
Am Sonntag hat ein überparteiliches Bündnis in Plauen zum Protest gegen Krieg und Aufrüstung aufgerufen. Dass sich der Oberbürgermeister einreihte, sei nicht selbstverständlich, so die Veranstalter.
Nach Veranstalterangaben waren am Sonntag bis zu 450 Menschen zum Platz vor der Plauener Johanniskirche gekommen. Nach dem Gottesdienst im Inneren des Kirchenhauses fand auf dem Areal davor ein Aktionstag statt, zu dem ein Bündnis aufgerufen hat, das im vergangenen Jahr von 16 Bürgerinnen und Bürgern gegründet worden war. In unterschiedlichen...
