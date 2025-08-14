Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steffen Schmidt ist Pilzberater in Syrau im Vogtland.
Steffen Schmidt ist Pilzberater in Syrau im Vogtland. Bild: Ellen Liebner
Steffen Schmidt ist Pilzberater in Syrau im Vogtland.
Steffen Schmidt ist Pilzberater in Syrau im Vogtland. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hunderte Pilze auf wenigen Quadratmetern: Kann das sein?
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Können auf wenigen Quadratmetern mehrere Hundert Steinpilze stehen? Ein vogtländischer Pilzberater erklärt, was dahinter steckt und wie es jetzt mit der Pilzsaison weitergeht.

Dieses Jahr ist ein gutes Jahr für Röhrlinge, sagt Steffen Schmidt. Er ist Pilzberater und betreibt eine Pilzschule in Syrau im Vogtland. Vor kurzem sprach die „Freie Presse“ mit Schmidt über die überraschend gute Pilzsaison in diesem Jahr. Unter anderem sollen Pilzsammler auf wenigen Quadratmetern Hunderte Steinpilze gefunden haben. Leser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
4 min.
Auf in den Wald: Diese schmackhaften Pilze kann man jetzt im Vogtland finden
Einen ganzen Korb voller Pilze hat der Syrauer Pilzberater Steffen Schmidt gesammelt. Anfängern rät er, nur die Pilze mitzunehmen, die man kennt - oder den Experten-Rat einholen.
Die Schwamme-Saison ist eröffnet. Zwei Pilz-Experten geben Tipps, welche Pilze man stehen lassen sollte und welche in den Korb gehören. Und ein feines Pilzrezept ist auch dabei.
Cornelia Henze
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
17:00 Uhr
4 min.
Sommersteinpilz und Hexenröhrling: Lohnt sich derzeit die Pilzsuche in Westsachsen?
Hexenröhrlinge sind laut Pilzberater Werner Stolpe in Westsachsen häufig zu finden. Und das von Mitte Mai bis in den Oktober.
Wenn Pilzberater Werner Stolpe aus dem Wald kommt, hat er immer Pilze im Korb. Obwohl Sammler mancherorts sehr erfolgreich sind, fällt seine Beurteilung der bisherigen Pilzsaison aber verhalten aus.
Cristina Zehrfeld
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel