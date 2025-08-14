Hunderte Pilze auf wenigen Quadratmetern: Kann das sein?

Plauen
Können auf wenigen Quadratmetern mehrere Hundert Steinpilze stehen? Ein vogtländischer Pilzberater erklärt, was dahinter steckt und wie es jetzt mit der Pilzsaison weitergeht.
Dieses Jahr ist ein gutes Jahr für Röhrlinge, sagt Steffen Schmidt. Er ist Pilzberater und betreibt eine Pilzschule in Syrau im Vogtland. Vor kurzem sprach die „Freie Presse“ mit Schmidt über die überraschend gute Pilzsaison in diesem Jahr. Unter anderem sollen Pilzsammler auf wenigen Quadratmetern Hunderte Steinpilze gefunden haben. Leser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.