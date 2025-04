„Ich bin sprachlos“: Plauener Sportverein startet nach folgenschwerem Brand Hilfsaktion für betroffene Handwerkerfamilie

Ein Feuer zerstörte vor drei Wochen Teile der Zimmerei von Jan Gottsmann im Plauener Ortsteil Großfriesen. Mit einer Spenden-Aktion stellt sich der Fußballverein des Ortes jetzt hinter die Betroffenen - mit überwältigendem Erfolg.

Die riesige schwarze Brandnarbe, die das Feuer auf seinem Dreiseithof im Plauener Ortsteil Großfriesen hinterlassen hat, ist nicht zu übersehen. Jan Gottsmann schaut nicht gern hin und so gut es geht daran vorbei. Bis vor Kurzem saß die Familie in freien Minuten gern in einer Sitzecke direkt gegenüber der jetzt zerstörten Scheune. Daran ist...