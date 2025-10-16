„Ich werde für meine Tochter ein Verbrechen machen“: Mann raubt Spielhalle in Plauen aus – jetzt steht er vor Gericht

Plauen
Wegen schweren Raubes muss sich ein 40-Jähriger derzeit vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Zeugenaussagen zeichnen das Bild eines Mannes auf verzweifelter Mission.
Ein 40-Jähriger schreibt seiner Frau auf Russisch eine Handynachricht. Die hat es in sich: „Ich werde meine Tochter nicht alleine lassen, ich werde für sie ein Verbrechen machen.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.