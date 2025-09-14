Im Vogtland geehrt: e.o.plauen-Förderpreisträgerin aus Münster bewegt mit ihrer Dankesrede

Plauen
Michèle Fischels, Illustratorin aus Nordrhein-Westfalen, hat am Samstagabend in der Galerie des Plauener Malzhauses den e.o.plauen-Förderpreis erhalten. Zugleich startete eine Ausstellung mit Arbeiten der Preisträgerin.
Der alle drei Jahre verliehene und mit 4000 Euro dotierte Förderpreis der Stadt Plauen und der e.o.plauen-Gesellschaft ist am Samstag an Michèle Fischels, Illustratorin aus Nordrhein-Westfalen, übergeben worden. Die 32-Jährige erhielt die stilisierte silberne Feder aus den Händen von Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) und dem...
