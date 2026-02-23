MENÜ
  • Immer mehr Vogtländer gehen in Rente: Prognosen der Arbeitsagentur sind alarmierend

Die Babyboomer gehen in Rente. Bis 2034 verliert der Vogtlandkreis mehr als 15.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter.
Andreas Fleischer leitet die Plauener Arbeitsagentur. Er erwartet „zwei, drei schwere Jahre, in denen die Arbeitslosigkeit im Vogtland nicht zurückgehen wird“.
In Oberlosa, entlang der Autobahn 72, sollen sich nach Plänen der Stadt neue Industriebetriebe ansiedeln können.
Andreas Fleischer leitet die Plauener Arbeitsagentur. Er erwartet „zwei, drei schwere Jahre, in denen die Arbeitslosigkeit im Vogtland nicht zurückgehen wird“.
In Oberlosa, entlang der Autobahn 72, sollen sich nach Plänen der Stadt neue Industriebetriebe ansiedeln können.
Plauen
Immer mehr Vogtländer gehen in Rente: Prognosen der Arbeitsagentur sind alarmierend
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Der Arbeitsmarkt ist unter Druck. Vor allem das Verarbeitende Gewerbe baut im Vogtland Arbeitsplätze ab. Doch die Region steht aus wirtschaftlicher Sicht noch vor anderen Herausforderungen. Können neue Gewerbegebiete helfen?

Politiker und Wirtschaftsförderer der Region schlagen regelmäßig Alarm: Für Investoren gibt es im Vogtland kaum noch freie, attraktive Gewerbeflächen. Nach Jahren der Verzögerung hat deshalb jetzt zum Beispiel die Plauener Stadtverwaltung mit einem überarbeiteten Bebauungsplan einen neuen Anlauf für das geplante Industriegebiet an der A 72...
