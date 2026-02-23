Immer mehr Vogtländer gehen in Rente: Prognosen der Arbeitsagentur sind alarmierend

Plauen
Der Arbeitsmarkt ist unter Druck. Vor allem das Verarbeitende Gewerbe baut im Vogtland Arbeitsplätze ab. Doch die Region steht aus wirtschaftlicher Sicht noch vor anderen Herausforderungen. Können neue Gewerbegebiete helfen?
Politiker und Wirtschaftsförderer der Region schlagen regelmäßig Alarm: Für Investoren gibt es im Vogtland kaum noch freie, attraktive Gewerbeflächen. Nach Jahren der Verzögerung hat deshalb jetzt zum Beispiel die Plauener Stadtverwaltung mit einem überarbeiteten Bebauungsplan einen neuen Anlauf für das geplante Industriegebiet an der A 72...
