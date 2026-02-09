MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Immer mehr Zuschüsse für Pflegeplätze: Weshalb auch der Vogtlandkreis finanziell stärker gefordert ist

Die Hilfen zur Pflege, die der Vogtlandkreis zahlen muss, haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.
Die Hilfen zur Pflege, die der Vogtlandkreis zahlen muss, haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Bild: Marijan Murat/dpa
Vogtländischen Rentnern fällt es zunehmend schwerer, einen Platz im Pflegeheim mit eigenen Mitteln zu finanzieren.
Vogtländischen Rentnern fällt es zunehmend schwerer, einen Platz im Pflegeheim mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Bild: Marijan Murat/dpa
Die einstige Forstschule Morgenröthe steht zum Verkauf. Ist sie geeignet für ein Pflege-Projekt des Kreises?
Die einstige Forstschule Morgenröthe steht zum Verkauf. Ist sie geeignet für ein Pflege-Projekt des Kreises? Bild: Eckhard Sommer
Die Hilfen zur Pflege, die der Vogtlandkreis zahlen muss, haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.
Die Hilfen zur Pflege, die der Vogtlandkreis zahlen muss, haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Bild: Marijan Murat/dpa
Vogtländischen Rentnern fällt es zunehmend schwerer, einen Platz im Pflegeheim mit eigenen Mitteln zu finanzieren.
Vogtländischen Rentnern fällt es zunehmend schwerer, einen Platz im Pflegeheim mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Bild: Marijan Murat/dpa
Die einstige Forstschule Morgenröthe steht zum Verkauf. Ist sie geeignet für ein Pflege-Projekt des Kreises?
Die einstige Forstschule Morgenröthe steht zum Verkauf. Ist sie geeignet für ein Pflege-Projekt des Kreises? Bild: Eckhard Sommer
Plauen
Immer mehr Zuschüsse für Pflegeplätze: Weshalb auch der Vogtlandkreis finanziell stärker gefordert ist
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hilfen zur Pflege bedürftiger Menschen haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Nun ist guter Rat teuer: Startet der Kreis ein Modellprojekt zum Betreiben eines Pflegeheims?

Im Sozialbereich laufen dem Vogtlandkreis die Kosten aus dem Ruder. Allein die Hilfen zur Pflege, die der Kreis gemäß Gesetzesvorgabe Bedürftigen gewähren muss, haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:39 Uhr
1 min.
Ein Verletzter bei Wohnungsbrand im Vogtland
Bei der Bekämfpung des Wohnungsbrandes in Elsterberg waren 56 Feuerwehrleute im Einsatz.
Feuerwehren aus Sachsen und Thüringen waren am Sonntag in Elsterberg im Einsatz. Was bisher zu dem Brand bekannt ist.
Swen Uhlig
10:01 Uhr
4 min.
Trotz Bevölkerungsrückgang im Vogtland: Landratsamt wächst auf fast 1200 Stellen
Die Fläche des einstigen Plauener Warenhauses (vorn) reichte schon beim Einzug nicht aus – dahinter wurde noch ein dreigeschossiger Neubau errichtet. Auch Außenstellen gibt es weiter.
Per Beschluss hat der Vogtland-Kreistag eine Umkehr in der Personalpolitik der Kreisverwaltung gefordert. Die Behörde verspricht den Abbau von Stellen, geht aber bisher den umgekehrten Weg.
Ulrich Riedel
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
07.02.2026
2 min.
Verkauf meistbietend: Prominente Immobilie im Vogtland sucht neuen Eigentümer
Die einstige Forstschule abseits von Morgenröthe am Waldrand im Pyratal wird verkauft.
Für die frühere Forstschule in Morgenröthe-Rautenkranz wird ein Käufer gesucht. Nur bis zum 5. März können Gebote abgegeben werden.
Daniela Hommel-Kreißl
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
07:30 Uhr
2 min.
Freiberg: Für den Straßenbau müssen die Bäume weg
Der erste, schon sanierte Abschnitt Zuger Straße in Freiberg.
Für den weiteren Ausbau der Zuger Straße müssen in Freiberg Bäume gefällt werden. Die Arbeiten sollen schon am Dienstag starten
Falk Bernhardt
Mehr Artikel