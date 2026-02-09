Immer mehr Zuschüsse für Pflegeplätze: Weshalb auch der Vogtlandkreis finanziell stärker gefordert ist

Plauen
Die Hilfen zur Pflege bedürftiger Menschen haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Nun ist guter Rat teuer: Startet der Kreis ein Modellprojekt zum Betreiben eines Pflegeheims?
Im Sozialbereich laufen dem Vogtlandkreis die Kosten aus dem Ruder. Allein die Hilfen zur Pflege, die der Kreis gemäß Gesetzesvorgabe Bedürftigen gewähren muss, haben sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.
