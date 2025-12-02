In Pausa dreht sich mehr als die Erdachse: Wer dafür sorgt, dass es in der Kleinstadt im Vogtland wie geschmiert läuft

Plauen
Ein Fahrradständer mit Erdkugel – in Pausa ist das keine Überraschung, sondern eine Hommage an die Stadt, in der bekanntlich die Erdachse zu Tage tritt. Immer mehr wollen das mit eigenen Augen sehen.
Es ist ein kleiner Verein mit einem langen Namen, aber er bewegt etwas in Pausa: Nur acht Mitglieder zählt die Erdachsendeckelscharnierschmiernippelkommission zu Pausa. Aber immer stellt sie etwas auf die Beine, das zur Verschönerung des Stadtbildes beiträgt oder auf andere Weise nützlich ist.
