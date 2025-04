In Plauen bieten Stadtbad und Weberhäuser Spaß für die ganze Familie

Auf einer Hüpfburg im Wasser und bei Kunsthandwerk konnten sich Besucher in der Elsteraue vergnügen. Den Hintergrund bildeten besondere Aktionen.

Das Stadtbad an der Hofer Straße in Plauen öffnet einmal im Monat für einen Familientag, so war es auch am Sonntag, 6. April. Eine Hüpfburginsel war im Wasser und Aqua Floats. Die vierjährige Oona (li.), Mutter Romy mit der zweijährigen Jette vergnügten sich im Kinderbad der Herrenhalle. Ein anderes Angebot konnten die Besucher an den...