In Schlangenlinien im Vogtland auf der Autobahn: Polizei stellt alkoholisierten Fahrer

In einer Baustelle der A 72 in Höhe Pirk in Fahrtrichtung Leipzig touchierte ein Mercedes mehrere Warnbaken. Das hat Folgen.

Eine Trunkenheitsfahrt mit Folgen meldet die Polizei vom Donnerstagnachmittag auf der A 72 in der Ortslage Pirk. Ein Zeuge beobachtete, wie ein weißer Mercedes im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Leipzig mehrere Warnbaken touchierte und die Fahrt in Schlangenlinien fortsetzte. Die 58-jährige Fahrer konnte an der Anschlussstelle Reichenbach...