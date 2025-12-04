Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Initiative Höllental und BUND-Kreisgruppe Hof protestieren gegen geplante Höllentalbrücke

Der Frankenwald ist ein Paradies für Wanderer.
Bild: Symbolbild: Malin Wunderlich/dpa
Der Frankenwald ist ein Paradies für Wanderer.
Bild: Symbolbild: Malin Wunderlich/dpa
Plauen
Initiative Höllental und BUND-Kreisgruppe Hof protestieren gegen geplante Höllentalbrücke
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gruppen fordern, dass die Planungen eingestellt werden, und bieten eine Themenwanderung an. Wo der Treffpunkt ist.

Eine Themenwanderung im Höllental bei Hof steht am Freitag, 5. Dezember, auf dem Programm. Eingeladen haben die BUND-Naturschutz-Kreisgruppe Hof und die Initiative Höllental. Start ist 15 Uhr am Wandererparkplatz Haselhügel in Eichenstein-Issigau. Vor drei Jahren demonstrierten dort mehr als 100 Menschen gegen neues Geld für die...
