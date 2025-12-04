Initiative Höllental und BUND-Kreisgruppe Hof protestieren gegen geplante Höllentalbrücke

Die Gruppen fordern, dass die Planungen eingestellt werden, und bieten eine Themenwanderung an. Wo der Treffpunkt ist.

Eine Themenwanderung im Höllental bei Hof steht am Freitag, 5. Dezember, auf dem Programm. Eingeladen haben die BUND-Naturschutz-Kreisgruppe Hof und die Initiative Höllental. Start ist 15 Uhr am Wandererparkplatz Haselhügel in Eichenstein-Issigau. Vor drei Jahren demonstrierten dort mehr als 100 Menschen gegen neues Geld für die...