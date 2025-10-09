Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Jäger wird am Untreusee nahe Hof von Aktivistin beleidigt und verbal bedroht

Der Untreusee ist ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus dem Vogtland.
Der Untreusee ist ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus dem Vogtland. Bild: Kerstin Schubert/Stadt Hof
Der Untreusee ist ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus dem Vogtland.
Der Untreusee ist ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus dem Vogtland. Bild: Kerstin Schubert/Stadt Hof
Plauen
Jäger wird am Untreusee nahe Hof von Aktivistin beleidigt und verbal bedroht
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei ist vom Jäger gerufen worden. Diese stellte dann fest, ob die Jagd rechtmäßig war.

Ein Jagdausflug am Untreusee in der Nähe von Hof hat am Donnerstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz geführt. Laut der Polizeiinspektion Hof war ein Jäger am Gewässer mit der Gänsejagd beschäftigt. Daraufhin sei er von einer unbekannten Frau gestört worden. Die Frau gab sich anschließend als Tierschutzaktivistin zu erkennen. Sie soll den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
07.10.2025
3 min.
Verein weckt den Untreusee in Hof aus dem Dornröschenschlaf
Der Untreusee in Hof gilt als schönster See in der oberfränkischen Region.
Vor zweieinhalb Jahren hatte sich ein Förderverein gegründet, um das Naherholungsgebiet voranzubringen. Seitdem hat sich einiges getan.
Bernd Jubelt
06.10.2025
1 min.
Unfall auf Pendlerstrecke ins Vogtland: Getränkekisten auf Fahrbahn von B 173 verteilt
Nach einem Unfal ist es zu einer Sperrung der Pendlerstrecke gekommen.
Ein Lastwagen hat am Montagmorgen auf der B 173 nahe Hof Ladung verloren. Was die Polizei zur Unfallursache sagt.
Jonas Patzwaldt
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel