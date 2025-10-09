Jäger wird am Untreusee nahe Hof von Aktivistin beleidigt und verbal bedroht

Die Polizei ist vom Jäger gerufen worden. Diese stellte dann fest, ob die Jagd rechtmäßig war.

Ein Jagdausflug am Untreusee in der Nähe von Hof hat am Donnerstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz geführt. Laut der Polizeiinspektion Hof war ein Jäger am Gewässer mit der Gänsejagd beschäftigt. Daraufhin sei er von einer unbekannten Frau gestört worden. Die Frau gab sich anschließend als Tierschutzaktivistin zu erkennen. Sie soll den...