Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Jährlicher Firmenlauf in Plauen: Unterstützung für Familien krebskranker Kinder

René Lochmann hatte als Kind Krebs. Er freut sich über die Firmenlauf-Spende.
René Lochmann hatte als Kind Krebs. Er freut sich über die Firmenlauf-Spende. Bild: Ellen Liebner/Elisa Leimert
René Lochmann hatte als Kind Krebs. Er freut sich über die Firmenlauf-Spende.
René Lochmann hatte als Kind Krebs. Er freut sich über die Firmenlauf-Spende. Bild: Ellen Liebner/Elisa Leimert
Plauen
Jährlicher Firmenlauf in Plauen: Unterstützung für Familien krebskranker Kinder
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 27. August findet in Plauen zum 13. Mal der Firmenlauf statt. Schon jetzt steht fest, wie viel Geld an die Kinderkrebsstiftung Vogtland gespendet wird. René Lochmann weiß, weshalb das so wichtig ist.

Seit 2012 findet in Plauen jährlich der Firmenlauf statt. Aus den Startgebühren der 5000 Läufer wird dieses Jahr erneut Geld an die Kinderkrebsstiftung Vogtland gespendet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:44 Uhr
2 min.
"Woke"-Kultur im Visier: Trump erhöht Druck auf Museen
US-Präsident Donald Trump will seinen Kurs gegen Museen in den USA verschärfen. (Archivbild)
Der US-Präsident ist unzufrieden mit der Art, wie Museen die Geschichte der USA darstellen. Er will mehr Kontrolle seiner Regierung - und lässt auch finanzielle Drohungen anklingen.
23.06.2025
3 min.
Plauens neues Sportforum mit Zeitverzögerungen: Was läuft da aus Sicht von Handwerkern schief?
Eva Lochmann, Gatte Horst und Sohn Alexander (links) betreiben eine Sanitärfirma.
Ist das Team der Sanitärfirma Lochmann zu langsam? Kritik aus dem Rathaus wollen die Handwerker nicht auf sich sitzen lassen. Keine Baustelle zuvor hat ihnen so viele graue Haare wachsen lassen.
Sabine Schott
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
11:30 Uhr
4 min.
Schwitzen für den Firmenlauf in Plauen: Training mit Profi-Marathonläuferin Kristina Hendel
Trainerin Kristina Hendel zeigt, wie sich die Läufer am besten aufwärmen.
In einer Woche steht der größte Firmenlauf des Vogtlands an. Tausende Teilnehmer werden erwartet. Um gut vorbereitet zu sein, trainieren viele schon vorab. Tipps und Hilfe erhalten sie von Profis – selbst bei größter Hitze.
Elisa Leimert
Mehr Artikel