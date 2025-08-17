Jährlicher Firmenlauf in Plauen: Unterstützung für Familien krebskranker Kinder

Am 27. August findet in Plauen zum 13. Mal der Firmenlauf statt. Schon jetzt steht fest, wie viel Geld an die Kinderkrebsstiftung Vogtland gespendet wird. René Lochmann weiß, weshalb das so wichtig ist.

Seit 2012 findet in Plauen jährlich der Firmenlauf statt. Aus den Startgebühren der 5000 Läufer wird dieses Jahr erneut Geld an die Kinderkrebsstiftung Vogtland gespendet.