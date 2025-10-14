Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Jetzt ist die Ansiedlung in Sack und Tüten: Eventkoch lässt sich in Plauen nieder

Gastronom Thomas Krause will in Plauen investieren.
Gastronom Thomas Krause will in Plauen investieren.
Jetzt ist die Ansiedlung in Sack und Tüten: Eventkoch lässt sich in Plauen nieder
Von Nancy Dietrich
Schon 2024 wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Nun kann er endlich loslegen.

Gute Nachricht aus der Wirtschaft: Der Gastronom und Kochbuch-Autor Thomas Krause kann sich nun dauerhaft in Plauen niederlassen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird Krause sich mit seinem Eventcatering-Unternehmen auf einer Fläche in Chrieschwitz ansiedeln. „Statt auf dem ursprünglich ins Auge gefassten Grundstück wird das Vorhaben nun...
