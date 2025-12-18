Jörg Simmat entführt im Vogtlandmuseum in geheimnisvollen Sagenwald

In den geschmückten Räumen des Museums nimmt der Plauener Schauspieler am Sonntag kleine und große Zuhörer mit auf eine besondere Reise.

Der Plauener Schauspieler Jörg Simmat (hier bei einer früheren Veranstaltung) öffnet am Sonntagnachmittag im Vogtlandmuseum für kleine und große Zuhörer 14, 15 und 16 Uhr den Weg in den geheimnisvollen Sagenwald des Vogtlands. Wo der Moosmann durch die Wälder streift und Lichtwesen im Nebel tanzen – dort beginnt die Welt der...