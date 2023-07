Jonny‘s Bar: Warum der Inhaber fast täglich 1000 Liter Wasser von Plauen zum FKK an der Talsperre Pöhl fährt

Die FKK-Liegewiese in Helmsgrün an der Talsperre Pöhl ist ein beliebter Ausflugsort. Das liegt sicherlich auch an Jonny’s Bar. Seit 24 Jahren ist die Strandbar von Jörg Steudel eine Anlaufstelle für hungrige und durstige Badegäste des Naherholungsgebietes.