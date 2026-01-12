MENÜ
  • Jürgen Zorn vom Fotoclub Vogtland zeigt in Plauen Bilder zum Thema „Zeitreise“

Jürgen Zorn in einer Ausstellung, die vor einiger Zeit in Leubnitz gezeigt wurde.
Bild: Simone Zeh/Archiv
Jürgen Zorn in einer Ausstellung, die vor einiger Zeit in Leubnitz gezeigt wurde.
Jürgen Zorn in einer Ausstellung, die vor einiger Zeit in Leubnitz gezeigt wurde. Bild: Simone Zeh/Archiv
Plauen
Jürgen Zorn vom Fotoclub Vogtland zeigt in Plauen Bilder zum Thema „Zeitreise“
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Menschen, Technik und Landschaften sind die Motive des Fotografen. Wann eröffnet wird.

Jürgen Zorn zeigt im Vogtlandkonservatorium „Clara Wieck“ in Plauen ab Dienstag, 13. Januar, seine neue Fotoausstellung „Zeitreise“. Die Eröffnung beginnt um 19 Uhr am Theaterplatz 2. Präsentiert werden Fotografien aus den Jahren 2011 bis 2025 zu den Themen Menschen, Architektur, Landschaft und Technik. Die Fotoausstellung steht...
