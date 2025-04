Jugendweihe-Feiern im Vogtland beginnen: Alle Termine im Überblick

Auf diese Feierlichkeiten fiebern viele Jugendliche und ihre Familien im Vogtland schon lange hin. Am Samstag geht es los.

Für 702 Jugendliche im Vogtlandkreis beginnen am Wochenende die Jugendweihe-Feiern. Die ersten Feierstunden gehen am Samstag in der Plauener Festhalle sowie im Rodewischer Ratskellersaal über die Bühne. Weitere Feierlichkeiten folgen bis 31. Mai. Darüber informierte der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe als Veranstalter....