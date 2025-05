Julius-Mosen-Denkmal in der Plauener Innenstadt: Ist der Dichter bei jungen Leute zu unbekannt? Was sich jetzt tun soll

Viele vor allem jüngere Plauener kennen Julius Mosen nicht, obwohl sie sich oft neben seiner Büste im Stadtzentrum aufhalten. Das Rathaus will Abhilfe schaffen.

Es gibt Gegenden in Europa, in denen ist der Dichter Julius Mosen berühmter als in seiner vogtländischen Heimat. Das gilt zum Beispiel in Tirol, denn aus der Feder des in Marieney geborenen Schriftstellers stammt das „Andreas-Hofer-Lied“ - die Tiroler Landeshymne.