Julius Mosen vor 220 Jahren geboren

Plauen.

Der Geburtstag des Dichters und Schriftstellers Julius Mosen jährt sich 2023 zum 220. Mal. Mit einer Festveranstaltung wird am Samstag, 6. Mai ab 15 Uhr im Veranstaltungsraum (2. Obergeschoss) der Vogtlandbibliothek an sein Schaffen erinnert. Auf dem Programm steht ein Kurzvortrag von Dieter Seidel über die Mosenforschung in Plauen zwischen 1890 und 1930. Rüdiger Bernhardt präsentiert einen weiteren Kurzvortrag unter dem Titel "Ablösung und Neuordnung - Julius Mosen als Dramaturg des Vormärz". Außerdem wird es eine literarisch-musikalische Inszenierung von Ekkehard Glaß und Ramona Deckert zu sehen und hören geben. Inhalt sind dabei Textpassagen aus einem Mosen-Märchenbuch. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. (bju)