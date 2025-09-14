Junge Vogtländerinnen erfüllen sich Traum: Große Tanzshow in Plauener Festhalle aufgeführt

Fabienne Lotter und Lilli Rockmann haben es dank vieler toller Mitstreiter gerockt: In der Plauener Festhalle ist am Samstagabend eine zweieinhalbstündige Tanzshow über die Bühne gegangen. Wer alles dabei war.

Nicht nur Filme erzählen von großen Träumen und enden mit Happy End - manchmal gelingt das auch im realen Leben: Fabienne Lotter (links) und Lilli Rockmann haben sich am Samstagabend jedenfalls ihren Traum erfüllt - eine große Tanzshow zu organisieren, tolle Mitstreiter zu finden und das Publikum zu begeistern. In der zweieinhalbstündigen...