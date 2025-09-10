Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Kammerspiel „Maria Stuart“ wird im Plauener Goethekreis aufgeführt

Die Schauspielerin Margrit Straßburger ist Maria Stuart.
Die Schauspielerin Margrit Straßburger ist Maria Stuart. Bild: Margrit Straßburger
Die Schauspielerin Margrit Straßburger ist Maria Stuart.
Die Schauspielerin Margrit Straßburger ist Maria Stuart. Bild: Margrit Straßburger
Plauen
Kammerspiel „Maria Stuart“ wird im Plauener Goethekreis aufgeführt
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neues Programm beginnt: Die Schauspielerin Margrit Straßburger ist am Montag wieder zu Gast im Literaturverein.

Der biografische Roman „Maria Stuart“ von Stefan Zweig ist die Grundlage für ein Kammerspiel, das die Schauspielerin Margrit Straßburger am Montag im Literaturverein Goethekreis aufführen wird. Sie schlüpft dabei in zwei Rollen – die der schottischen Monarchin Maria Stuart und ihrer Gegenspielerin, Königin Elisabeth I. Erzählt werden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
08.09.2025
2 min.
Tiefflug: Hubschrauber über Plauener Innenstadt
Ein Bundeswehr-Helikopter vom Typ Sikorsky CH53 flog erst im Juli am Himmel über Plauen.
Über der Plauener Innenstadt ist am Montag ein Helikopter mit etwa 235 Metern über Grund sehr tief geflogen und sorgte deshalb für Aufsehen. Hatte er landen wollen?
Sabine Schott
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
12.09.2025
1 min.
Kino im Malzhaus Plauen zeigt Fritzi Haberland in „Wilma will mehr“
Die Schauspielerin ist in der Rolle einer jungen Frau zu sehen, deren Leben an einem einzigen Tag zusammenbricht.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel