Kammerspiel „Maria Stuart“ wird im Plauener Goethekreis aufgeführt

Neues Programm beginnt: Die Schauspielerin Margrit Straßburger ist am Montag wieder zu Gast im Literaturverein.

Der biografische Roman „Maria Stuart“ von Stefan Zweig ist die Grundlage für ein Kammerspiel, das die Schauspielerin Margrit Straßburger am Montag im Literaturverein Goethekreis aufführen wird. Sie schlüpft dabei in zwei Rollen – die der schottischen Monarchin Maria Stuart und ihrer Gegenspielerin, Königin Elisabeth I. Erzählt werden...