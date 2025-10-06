Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Karten sichern: Außergewöhnliches Konzert erklingt am Mittwoch im Vogtlandtheater Plauen

Bild: Foto © André Leischner | andreleischner.de
Bild: Foto © André Leischner | andreleischner.de
Plauen
Karten sichern: Außergewöhnliches Konzert erklingt am Mittwoch im Vogtlandtheater Plauen
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geige und Bratsche im Dialog: Mozarts „Sinfonia concertante“ trifft auf Liszts klangvolle „Faust-Sinfonie“.

Im 2. Philharmonischen Konzert des Theaters Plauen-Zwickau erklingt Mozarts „Sinfonia concertante“, bei der sich Geige und Bratsche als Solo-Instrumente abwechseln, sowie Liszts „Faust-Sinfonie“, in der die drei Hauptcharaktere durch Musik porträtiert werden. Das Konzert findet am Mittwoch, 8. Oktober, 19.30 Uhr (Einführung 19 Uhr) im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
15.09.2025
1 min.
Einladung ins Plauener Theater: Die Macher hinter neuem Schauspieldrama kennenlernen
Das Vogtlandtheater gibt am Dienstag, 16. September, einen Einblick in Wolfgang Borcherts Kriegsheimkehrer-Drama. Bald schon folgt die Premiere.
Jakob Nützler
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
09:55 Uhr
1 min.
Frischekur fürs Plauener Vogtlandtheater: Erstes Foyer erstrahlt im frischen Glanz
Eine Spendenaktion hat dazu beigetragen, dass das Löwel-Foyer im Plauener Theater renoviert wurde. Nicht nur die rekonstruierten Deckenlampen sind ein Hingucker.
Ellen Liebner
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel