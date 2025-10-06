Karten sichern: Außergewöhnliches Konzert erklingt am Mittwoch im Vogtlandtheater Plauen

Geige und Bratsche im Dialog: Mozarts „Sinfonia concertante“ trifft auf Liszts klangvolle „Faust-Sinfonie“.

Im 2. Philharmonischen Konzert des Theaters Plauen-Zwickau erklingt Mozarts „Sinfonia concertante“, bei der sich Geige und Bratsche als Solo-Instrumente abwechseln, sowie Liszts „Faust-Sinfonie“, in der die drei Hauptcharaktere durch Musik porträtiert werden. Das Konzert findet am Mittwoch, 8. Oktober, 19.30 Uhr (Einführung 19 Uhr) im...