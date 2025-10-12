Kauschwitzer Rittergut-Café bekommt neuen Fußboden

Der Ortschaftsrat unterstützt das Vorhaben des Rittergutvereins finanziell.

Das Kauschwitzer Rittergut-Café bekommt bis zum diesjährigen traditionellen Rittergut-Advent einen neuen Fußboden. Der Kauschwitzer Ortschaftsrat unterstützt das Sanierungsprojekt des Rittergutvereins mit einem Zuschuss in Höhe von 3000 Euro aus der Ortskasse. Darüber hat Ortsvorsteher Ingo Eckardt nach der jüngsten Ortschaftsratssitzung...