Kein Geld: Neue Hochschule in Plauen muss bei altem Namen bleiben

Zu Jahresbeginn wurde aus der Berufsakademie in Plauen ein Standort der Dualen Hochschule Sachsen. Die Umbenennung am Campus lässt aber auf sich warten - dem Freistaat fehlen die Mittel.

Am kommenden Montag wird Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Plauen erwartet. Der Regierungschef will dann das erste offizielle Ortseingangsschild mit dem Zusatz „Hochschulstadt Plauen“ präsentieren. Hintergrund ist die Aufwertung der Berufsakademie zur Dualen Hochschule zu Beginn dieses Jahres.