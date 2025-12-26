Kein Weihnachtsfrieden am Plauener Postplatz: Polizei-Einsatz nach Körperverletzung

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Deutschen und einer Gruppe Nichtdeutscher ist die Polizei am zweiten Feiertag auf den Plauener Postplatz gerufen worden. Was bislang dazu bekannt ist.

Die Polizei ist am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Einsatz auf den Plauener Postplatz gerufen worden. Gegen 13.30 Uhr kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem Deutschen und einer Gruppe Nichtdeutscher, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Der genaue Grund des Streits ist nicht bekannt. Der Vorfall wurde von mehreren...