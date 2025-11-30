Kettensäge aus Garage in Plauen geklaut - Polizei sucht Zeugen

Plauen
Nach einem Diebstahl in Plauen sucht die Polizei Zeugen. Was aus einer Garage an der Reichenbacher Straße entwendet wurde.
Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Diebstahl in Plauen. Entdeckt worden war der am Samstagvormittag. Unbekannte hatten zwischen diesem Tag und dem vorhergehenden Wochenende eine Garage an der Äußeren Reichenbacher Straße aufgebrochen.
