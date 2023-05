Kinder rocken neue Plauener Wartbergschule

Dass eine Einweihungsfeier kein formelles Prozedere nur für die Erwachsenen sein muss, haben die jungen Schülerinnen und Schüler der Plauener Wartberg-Grundschule am Donnerstagnachmittag eindeutig klar gemacht. Zu dem Hit "We will rock you" der britischen Band Queen betrat die Schülerschaft stampfend und klatschend die Turnhalle auf dem...