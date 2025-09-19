Kinderrechte im Mittelpunkt: Musikfestival zum Weltkindertag in Plauen

Am Samstag verwandelt sich die Stadt-Galerie Plauen in eine große Kinderbühne. Aufgeführt wird auch ein neu komponierter Song rund um Kinderrechte.

Plauen.

Zum Weltkindertag am Samstag, 20. September, lädt der Deutsche Kinderschutzbund von 10 bis 18 Uhr zu einem Kindermusikfestival ins Einkaufszentrum Stadt-Galerie ein. Familien erwartet ein Programm mit viel Musik, gibt Michaela Zimmermann vom Plauener Ortsverband des Kinderschutzbundes bekannt. Höhepunkt: Der Musiker Lukas Droese präsentiert gemeinsam mit Kindern der Musikschule Auerbach den Song „Ich hab Rechte – das ist unser Lied!“. Das Stück entstand zusammen mit der Plauener Friedens-Oberschule und wird gefördert durch „Demokratie leben“. Auf der Bühne wechseln sich Chöre, Solokünstler und Schüler ab. Zudem gibt es Kinderschminken, Basteln, Zuckerwatte und Honig der „Centerbienen“, verrät die Center-Website. (nütz)