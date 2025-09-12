Kino im Malzhaus Plauen zeigt Fritzi Haberland in „Wilma will mehr“

Die Schauspielerin ist in der Rolle einer jungen Frau zu sehen, deren Leben an einem einzigen Tag zusammenbricht.

Der Streifen „Wilma will mehr“ ist erst kürzlich auf den Leinwänden erschienen. Das Malzhauskino am Alten Teich in Plauen zeigt ihn am Montag, 15. September, und Dienstag, 16. September, jeweils ab 20 Uhr. Regie führte Maren-Kea Freese. Fritzi Haberland ist als Wilma zu erleben, deren Leben an einem einzigen Tag zusammenbricht: Job weg,...