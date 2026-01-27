MENÜ
  • Klares Stadtratsvotum: Plauen bewirbt sich mit drei Sportstätten um Geld aus der Sportmilliarde des Bundes

Plauen
Klares Stadtratsvotum: Plauen bewirbt sich mit drei Sportstätten um Geld aus der Sportmilliarde des Bundes
Von Bernd Jubelt
In einer Sondersitzung hat der Stadtrat am Dienstagnachmittag Plauens Bewerbung für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ verabschiedet. Der OB sprach von einem wichtigen Zeichen.

Der Plauener Stadtrat hat am Dienstagnachmittag Plauens Bewerbung für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ auf den Weg gebracht. Dabei handelt es sich um die sogenannte Sportmilliarde. In einer ersten Tranche stellt die Bundesregierung den Kommunen 333 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld soll beim Abbau des...
