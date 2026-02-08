MENÜ
  • Kleine Frau ganz groß: Rock-Lady Suzi Quatro kommt im Sommer ins Plauener Parktheater - und wer noch?

Rock-Lady Suzi Quatro begeisterte bereits im Vorjahr. In diesem Sommer will sie wieder ins Parktheater kommen.
Rock-Lady Suzi Quatro begeisterte bereits im Vorjahr. In diesem Sommer will sie wieder ins Parktheater kommen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Die Theater-Musicals locken stets viel Publikum ins Parktheater. Der opulente „Medicus“ stellte im Vorjahr einen Rekord auf.
Die Theater-Musicals locken stets viel Publikum ins Parktheater. Der opulente „Medicus“ stellte im Vorjahr einen Rekord auf. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Mit Nino de Angelo, der sich für den 11. Juli angesagt hat, kommt ein Großer des deutschen Schlagers.
Mit Nino de Angelo, der sich für den 11. Juli angesagt hat, kommt ein Großer des deutschen Schlagers. Bild: Tom Wagner
Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker mit Sängerin Julia Neigel.
Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker mit Sängerin Julia Neigel. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Plauen
Kleine Frau ganz groß: Rock-Lady Suzi Quatro kommt im Sommer ins Plauener Parktheater - und wer noch?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knapp 17.000 besuchten im Vorjahr die Bühne im Stadtpark. Geht es nach den Betreibern, sind es diese Saison viel mehr. Dafür sollen Stars wie Nino de Angelo und Silly sorgen. Und ein weiterer Magnet.

Sie ist ein Zugpferd: Die neue Bühne im Plauener Parktheater, hinter der ein ganzes Orchester Platz hat, präsentiert sich innen schwarz und von außen weiß. „Das ist das erste Mal, dass eine solche Kombination in Deutschland angewendet wurde“, so Ronny Bley am Mittwochabend im Kulturausschuss des Stadtrates. Der Parktheaterchef war...
