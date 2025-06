Kleine Schritte, große Wirkung: So helfen Plauener Grundschüler Gleichaltrigen in Kenia

Der Kontakt der Karl-Marx-Grundschule Plauen zur Tiger-Junior-School in Kenia ist über Jahre zu einer Herzensangelegenheit geworden. Was mit Spenden aus Plauen dort schon alles verbessert werden konnte.

Kleine Füße, großes Herz: Mehr als 4000 Euro haben Kinder der Karl-Marx-Grundschule in Plauen bei ihrem Sportfest kurz vor Schuljahresabschluss zu Gunsten ihrer Partnerschule in Kenia erlaufen. Jedes Kind hatte sich im Vorfeld Sponsoren gesucht - oft in der Familie oder Nachbarschaft -, die sich bereit erklärten, einen freiwilligen Betrag pro...