Körperverletzung im Zug und auf dem Oberen Bahnhof in Plauen: Bundespolizei sucht Zeugen

Die Beamten kennen weder den mutmaßlichen Täter noch den Geschädigten - beide waren während einer Bahnfahrt aneinandergeraten. Die Beamten können eine detaillierte Beschreibung geben.

Plauen. Zu einem Vorfall, der sich am Dienstag, 12. August, auf der Zugstrecke von Dresden nach Hof sowie auf dem Oberen Bahnhof in Plauen ereignete, sucht die Bundespolizei in Klingenthal Zeugen. Sie liefert detaillierte Hinweise.

Ein Unbekannter hatte laut Polizeisprecher Eckhard Fiedler gegen 19 Uhr einem Mann mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Wie ein Mitreisender beobachtete, verließen beide den Zug in Plauen. Nach dem Ausstieg schlug der Tatverdächtige dem Geschädigten mit einer Tasche auf den Kopf.

Der Geschädigte stieg in Chemnitz ein. Sein Alter: 35 bis 40 Jahre. Die Größe: 1,70 Meter. Er hat ein asiatisches Aussehen, kurze dunkle Haare und war bekleidet mit einem Streifen-Shirt, kurzer blauer Hose mit Rissen und weißen Sportschuhen. Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell und einen rot/schwarzen Rucksack. Er ist Raucher.

Besonders auffällig: ein rosa Muskel-Shirt mit Palmen

Der Verdächtige, der in Zwickau einstieg, ist ein kräftiger 30- bis 40-Jähriger und 1,75 Meter groß, hat langes dunkles Haar und einen Vollbart. Er entspricht dem nordafrikanischen Phänotyp. Seine Kleidung: rosa Muskel-Shirt (Palmendruck), kurze graue Hose, schwarze Flip-Flops. Er trug ein schwarzes Basecap, Sonnenbrille und Kette und hatte eine „New Yorker“-Tasche bei sich.

Personen, die Angaben zu den Personen machen können, wenden sich an die Bundespolizei unter Telefon 037467/2810. (sasch)