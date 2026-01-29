Kollision in Plauen: Zwei Insassen, kein Fahrer im Skoda?

Plauen
Ein Skoda prallt gegen ein Geländer. Die Frau und der Mann im Wagen sagen, sie haben nicht am Steuer gesessen. Alkohol war im Spiel.
Ein Skoda ist am Mittwoch in Plauen an der Kreuzung Reißiger Straße/Chamissostraße gegen ein Geländer geprallt, berichtete die Polizei. Der Unfall ist gegen 14.40 Uhr passiert. Bei der 45-jährigen Frau und dem 50-jährigen Mann im Auto zeigten Atemalkoholtests 0,84 beziehungsweise 1,6 Promille an. Sie hätten das Auto nicht gesteuert, gaben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.