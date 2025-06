Kommentar zur erneuten Sperrung der Elsterbrücke in Barthmühle: Dilemma ohne Ansage

Die Kreisstraße in Barthmühle bleibt bis Ende November dicht. Das große Drama ist aber nicht die gesperrte Verbindungsstraße.

Erst ein halbes Jahr liegt die Eröffnung der neuen Elsterbrücke in Barthmühle zurück. Schön ist sie geworden. Danke, Deutsche Bahn, will man sagen. Doch kaum geöffnet, ist die direkte Verbindung zwischen Jocketa und Röttis wieder dicht. Nicht nur ein paar Wochen, sondern für nahezu den Rest des Jahres. Keinen mag das so sehr frustrieren...