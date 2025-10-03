Konzert im Vogtland: Tschechische Romanze im Schloss Leubnitz

Plauen
Drei Ausnahmetalente aus Tschechien geben am Samstag ein Gastspiel: Das Trio Kratochvil will die Zuhörer verführen.
Aneta, Josef und Antonin sind zusammen das Trio unter dem Namen Kratochvil, welches das Publikum am Samstag, 4. Oktober, um 19 Uhr zur „Tschechischen Romanze“ in den Weißen Saal des Leubnitzer Schlosses einlädt. Gespielt werden dort unter anderem Werke von Antonín Dvořák, Franz Schubert, Mozart, Ludwig van Beethoven und Richard Strauss....
