Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Simone Zeh
Bild: Simone Zeh
Plauen
Konzert im Vogtland: Tschechische Romanze im Schloss Leubnitz
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Ausnahmetalente aus Tschechien geben am Samstag ein Gastspiel: Das Trio Kratochvil will die Zuhörer verführen.

Aneta, Josef und Antonin sind zusammen das Trio unter dem Namen Kratochvil, welches das Publikum am Samstag, 4. Oktober, um 19 Uhr zur „Tschechischen Romanze“ in den Weißen Saal des Leubnitzer Schlosses einlädt. Gespielt werden dort unter anderem Werke von Antonín Dvořák, Franz Schubert, Mozart, Ludwig van Beethoven und Richard Strauss....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
04.09.2025
1 min.
Leubnitzer Konzerte: Spanischer Pianist im Schloss zu Gast
Die Konzertreihe „Leubnitzer Konzerte“ im Schloss der Rosenbach-Gemeinde geht weiter.
In der Reihe der Leubnitzer Konzerte im Weißen Saal des Schlosses steht das nächste bevor. Aufgeführt wird auch ein weltbekanntes Werk der Klavierliteratur.
Simone Zeh
09.09.2025
3 min.
„Hüllenlos schön“: Fotoclub Vogtland stellt Aktfotografien im Leubnitzer Schloss aus
Jürgen Zorn zeigt ein Foto, welches im Rittergut Endschütz entstand.
Der Fotoclub Vogtland zeigt im Kreuzgewölbe des Schlosses Leubnitz bis 2. November Aktfotografien. Die Vorsitzende des Schlossfördervereins hat sich dafür ausdrücklich auch männliche Akte gewünscht.
Simone Zeh
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel