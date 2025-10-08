Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ostrock Pur/Agentur
Bild: Ostrock Pur/Agentur
Plauen
Konzert in Jocketaer Kirche mit Hits aus dem Osten
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Band Ostrock Pur gastiert am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche in dem Ortsteil von Pöhl – und entführt in die musikalische Vergangenheit.

Der Name ist Programm: Ostrock Pur nennt sich die Band, die an diesem Samstag ab 19.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Jocketa auftritt. Sie verspricht eine Mischung der schönsten Rock- und Popsongs aus dem Osten. Die vier Musiker, die teils schon seit vielen Jahren auf der Bühne stehen, interpretieren auf ihre eigene Weise Lieder von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
29.09.2025
2 min.
Country-Rock-Band mit Stefanie Hertel und Familie kommt ins Kulturhaus Aue
Stefanie Hertel tritt am Samstag, 4. Oktober, zusammen mit Ehemann und Tochter als etwas andere Country-Rock-Band im Kulturhaus Aue auf.
Jakob Nützler
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
15:20 Uhr
1 min.
Kirmeszauber mit Kinderfest in Breitenfeld
Breitenfeld feiert Kirmes: Am Samstag lädt ein Kinderfest mit Hüpfburg und Schminken zum Strahlen ein. Abends erwacht die Tradition der Roggenstum. Sonntag gibt es noch mehr zu entdecken.
Babette Philipp
Mehr Artikel