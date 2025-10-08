Konzert in Jocketaer Kirche mit Hits aus dem Osten

Die Band Ostrock Pur gastiert am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche in dem Ortsteil von Pöhl – und entführt in die musikalische Vergangenheit.

Der Name ist Programm: Ostrock Pur nennt sich die Band, die an diesem Samstag ab 19.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Jocketa auftritt. Sie verspricht eine Mischung der schönsten Rock- und Popsongs aus dem Osten. Die vier Musiker, die teils schon seit vielen Jahren auf der Bühne stehen, interpretieren auf ihre eigene Weise Lieder von...