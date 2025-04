Konzert mit Queen-Hits in der Freiheitshalle Hof

Am Freitag stehen die Musiker von Merqury auf der Bühne. Es gibt noch Karten.

Queen ist eine der größten Rockbands aller Zeiten. „We are the Champions“ sang der einzigartige Freddie Mercury bereits in den 1970ern. Die Hits sind bis heute Ohrwürmer. Durch Tributbands wie Merqury geraten sie nicht in Vergessenheit. Die Gruppe tourt regelmäßig durch Europa und kommt am Freitag, 21. März, nach Hof in die...