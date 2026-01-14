Kostenexplosion bei der Pflege von Grünanlagen: Plauen denkt über Rückkehr des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat nach

Für die Grünpflege muss die Stadt Plauen immer mehr Geld ausgeben. Mindestlohn, Inflation und CO2-Besteuerung sorgen für steigende Kosten. Nun soll gespart werden. Die Diskussion ist eröffnet.

Die Stadt Plauen muss für die Pflege der Grünanlagen im Stadtgebiet und auf dem Hauptfriedhof immer mehr Geld ausgeben. Erst im Dezember hat der Stadtrat zusätzlich fast 340.000 Euro freigeben, um die für 2026 zu erwarteten Ausgaben für die Grünpflegemaßnahmen decken zu können.