  • Kreative Ideen gefragt: Plauens Bürgerstiftung will im kommenden Jahr mit Rekordsumme Bürgern der Stadt etwas Gutes tun

Mit überarbeitetem Internetauftritt will die Bürgerstiftung noch bekannter werden. Das hat sich der Vorstand um Bernd Märtner (2. v. re.) mit Gabriele Pecht, Ilona Gogsch und Andy Cortes vorgenommen.
Mit überarbeitetem Internetauftritt will die Bürgerstiftung noch bekannter werden. Das hat sich der Vorstand um Bernd Märtner (2. v. re.) mit Gabriele Pecht, Ilona Gogsch und Andy Cortes vorgenommen.
Plauen
Kreative Ideen gefragt: Plauens Bürgerstiftung will im kommenden Jahr mit Rekordsumme Bürgern der Stadt etwas Gutes tun
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Ende November können sich Vereine noch bewerben, wenn sie für ihre Vorhaben im nächsten Jahr einen finanziellen Zuschuss benötigen. Die Aussichten auf eine Finanzspritze stehen so gut wie nie.

Die Plauener Bürgerstiftung wird im kommenden Jahr eine Rekordsumme für gemeinnützige Projekte ausschütten. Etwa 40.000 Euro stehen hierzu zur Verfügung, berichtet Vorstandsvorsitzender Bernd Märtner. Die Bewerbungsfrist geht jetzt in die heiße Phase. Jeder Bürger kann bis 30. November einen kurz gefassten Antrag per Post oder E-Mail an...
