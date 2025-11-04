Kreative Ideen gefragt: Plauens Bürgerstiftung will im kommenden Jahr mit Rekordsumme Bürgern der Stadt etwas Gutes tun

Bis Ende November können sich Vereine noch bewerben, wenn sie für ihre Vorhaben im nächsten Jahr einen finanziellen Zuschuss benötigen. Die Aussichten auf eine Finanzspritze stehen so gut wie nie.

Die Plauener Bürgerstiftung wird im kommenden Jahr eine Rekordsumme für gemeinnützige Projekte ausschütten. Etwa 40.000 Euro stehen hierzu zur Verfügung, berichtet Vorstandsvorsitzender Bernd Märtner. Die Bewerbungsfrist geht jetzt in die heiße Phase. Jeder Bürger kann bis 30. November einen kurz gefassten Antrag per Post oder E-Mail an... Die Plauener Bürgerstiftung wird im kommenden Jahr eine Rekordsumme für gemeinnützige Projekte ausschütten. Etwa 40.000 Euro stehen hierzu zur Verfügung, berichtet Vorstandsvorsitzender Bernd Märtner. Die Bewerbungsfrist geht jetzt in die heiße Phase. Jeder Bürger kann bis 30. November einen kurz gefassten Antrag per Post oder E-Mail an...