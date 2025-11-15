Kreis-FDP: Vom Vogtland muss ein Ruck ausgehen - unter neuer Führung

Plauen
Den Vogtland-Liberalen geht es auf ihrem Kreisparteitag in Plauen um Sichtbar- und Wählbarkeit. Eine Personalie sorgt für Überraschung.
Die ins politische Niemandsland abgerutschte Sachsen FDP - im Vogtland hat sie ihre Hochburg. Verbandschef Jeremy Ziron hob zum Kreistag der Vogtland-Liberalen am Samstag in Plauen die vergleichsweise guten Vogtland-Zahlen bei Wahlen hervor und prognostizierte im Hinblick auf anstehende Kommunalwahlen im Westen: „Ich wage eine düstere Prognose:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.