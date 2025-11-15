Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Kretschmer-Ansage bei Filmtage-Eröffnung: „Die Straßenbahn in Plauen bleibt, das wäre ja noch schöner“

Eröffnung der Deutsch-Deutschen Filmtage im Capitol Plauen: Michael Kretschmer (links) und Gerda Hasselfeldt, Bundesministerin a.D., im Gespräch mit Moderator Sven Böttger.
Eröffnung der Deutsch-Deutschen Filmtage im Capitol Plauen: Michael Kretschmer (links) und Gerda Hasselfeldt, Bundesministerin a.D., im Gespräch mit Moderator Sven Böttger. Bild: Ellen Liebner
Schlangenbildung im Capitol zur Eröffnung der Filmtage.
Schlangenbildung im Capitol zur Eröffnung der Filmtage. Bild: Ellen Liebner
Der Besuch der Vorstellungen ist kostenlos, zeitiges Kommen sichert gute Plätze.
Der Besuch der Vorstellungen ist kostenlos, zeitiges Kommen sichert gute Plätze. Bild: Ellen Liebner
Eröffnung der Deutsch-Deutschen Filmtage im Capitol Plauen: Michael Kretschmer (links) und Gerda Hasselfeldt, Bundesministerin a.D., im Gespräch mit Moderator Sven Böttger.
Eröffnung der Deutsch-Deutschen Filmtage im Capitol Plauen: Michael Kretschmer (links) und Gerda Hasselfeldt, Bundesministerin a.D., im Gespräch mit Moderator Sven Böttger. Bild: Ellen Liebner
Schlangenbildung im Capitol zur Eröffnung der Filmtage.
Schlangenbildung im Capitol zur Eröffnung der Filmtage. Bild: Ellen Liebner
Der Besuch der Vorstellungen ist kostenlos, zeitiges Kommen sichert gute Plätze.
Der Besuch der Vorstellungen ist kostenlos, zeitiges Kommen sichert gute Plätze. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Kretschmer-Ansage bei Filmtage-Eröffnung: „Die Straßenbahn in Plauen bleibt, das wäre ja noch schöner“
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der sächsische Ministerpräsident war ein prominenter Gast zum Auftakt der Deutsch-Deutschen Filmtage im Capitol. Zur Sprache kamen kontrovers diskutierte Themen – und Plauen selbst.

Nach dem Start der 15. Deutsch-Deutschen Filmtage am Donnerstag in Plauens Partnerstadt Hof hat die Spitzenstadt nachgezogen. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) und die stellvertretende Hofer Oberbürgermeisterin Angela Bier (CSU) eröffneten die Veranstaltungsreihe am Freitag im Capitol. Alle Vorstellungen der bis 19. November dauernden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:23 Uhr
2 min.
Möglicher Tornado: Tote und Verletzte in Portugal
Auf diesem Campingplatz starb eine Frau.
Ein heftiger Sturm an der Algarve hat eine Frau getötet. Der Wetterdienst prüft, ob ein Tornado für die Schäden in Albufeira verantwortlich ist.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
11.11.2025
4 min.
Das haben die deutsch-deutschen Filmtage in Plauen und Hof diesmal zu bieten
Steffi Behncke vom Kulturreferat der Stadtverwaltung organisiert bereits zum 15. Mal die Filmtage, gemeinsam mit OB Steffen Zenner stellte sie jetzt das Programm vor.
Die Organisatoren versprechen spannenden und interessanten Filmstoff sowie ebensolche Gesprächspartner. Worauf sich die Kinobesucher freuen können.
Peter Albrecht
13.11.2025
2 min.
Deutsch-Deutsche Filmtage: Geschichte im Kino erleben
Stasi, Spitzel und Mauerbau sind Themen bei den Deutsch-Deutschen Filmtagen.
Stasi, Spitzel und Mauerbau sind Themen bei den Deutsch-Deutschen Filmtagen. Dokumentar- und Spielfilme sowie Diskussionen mit Zeitzeugen stehen auf dem Programm. Was Besucher wissen müssen.
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
Mehr Artikel