Kretschmer-Ansage bei Filmtage-Eröffnung: „Die Straßenbahn in Plauen bleibt, das wäre ja noch schöner“

Der sächsische Ministerpräsident war ein prominenter Gast zum Auftakt der Deutsch-Deutschen Filmtage im Capitol. Zur Sprache kamen kontrovers diskutierte Themen – und Plauen selbst.

Nach dem Start der 15. Deutsch-Deutschen Filmtage am Donnerstag in Plauens Partnerstadt Hof hat die Spitzenstadt nachgezogen. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) und die stellvertretende Hofer Oberbürgermeisterin Angela Bier (CSU) eröffneten die Veranstaltungsreihe am Freitag im Capitol. Alle Vorstellungen der bis 19. November dauernden...