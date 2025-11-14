Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Krisengipfel zur Zukunft der Plauener Straßenbahn: Diesen ersten Schritt haben Landrat Hennig und OB Zenner vereinbart

Sollen bis zum Frühjahr eine Lösung für die Plauener Straßenbahn erarbeiten: OB Steffen Zenner und Landrat Thomas Hennig (rechts, beide CDU).
Sollen bis zum Frühjahr eine Lösung für die Plauener Straßenbahn erarbeiten: OB Steffen Zenner und Landrat Thomas Hennig (rechts, beide CDU). Bild: Ellen Liebner
Plauen
Krisengipfel zur Zukunft der Plauener Straßenbahn: Diesen ersten Schritt haben Landrat Hennig und OB Zenner vereinbart
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der städtische Verkehrsbetrieb steckt in finanzieller Not. Bis zum Frühjahr sollen Landrat und OB eine Lösung finden. Am Freitag kamen die Verwaltungschefs zum ersten Gespräch zusammen.

Zwei Stunden hat es gedauert und das ist das Ergebnis: Beim ersten Krisengespräch zur Zukunft der Plauener Straßenbahn haben Landrat Thomas Hennig und Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (beide CDU) die Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Stadt, Landkreis und Verkehrsverbund beschlossen. Darüber hat am Freitag das Landratsamt...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
