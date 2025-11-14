Krisengipfel zur Zukunft der Plauener Straßenbahn: Diesen ersten Schritt haben Landrat Hennig und OB Zenner vereinbart

Der städtische Verkehrsbetrieb steckt in finanzieller Not. Bis zum Frühjahr sollen Landrat und OB eine Lösung finden. Am Freitag kamen die Verwaltungschefs zum ersten Gespräch zusammen.

Zwei Stunden hat es gedauert und das ist das Ergebnis: Beim ersten Krisengespräch zur Zukunft der Plauener Straßenbahn haben Landrat Thomas Hennig und Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (beide CDU) die Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Stadt, Landkreis und Verkehrsverbund beschlossen. Darüber hat am Freitag das Landratsamt...